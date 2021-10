Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat ein eigenes Soziales Netzwerk gegründet - nachdem die meisten Portale seine Accounts gesperrt hatten.

Washington. Die Taliban hätten einen Twitter-Account, aber er sei "zum Schweigen gebracht" worden: Deswegen gründet Donald Trump nun sein eigenes Netzwerk – mit plakativem Namen.

Der frühere US-Präsident Donald Trump will ein alternatives soziales Netzwerk gründen. "Truth Social" heiße die neue Plattform, kündigte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) in einer Mitteilung eines dazu neu gegründeten Unternehmens an. Truth