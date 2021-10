Ellen Berlinger (Heike Makatsch) versucht gemeinsam mit ihrer blinden Zeugin Rosa (Henriette Nagel) herauszufinden, welches Parfum sie am Tatort gerochen hat.

SWR/Bettina Müller

Osnabrück. Dritter Auftritt für Heike Makatsch als Kommissarin Ellen Berlinger im Tatort. Zusammen mit Sebastian Blomberg gelingt ihr wieder eine Steigerung.

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Kein Wunder – die Perspektive, die der Tatort am Sonntagabend in den ersten Sequenzen einnimmt, ist die einer Blinden. Mehr als Finsternis mit ein paar verschwommenen Lichtpunkten ist nicht auszumachen. Was