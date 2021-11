Die Moderatorin Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk moderierten zuletzt vor fast genau zehn Jahren das letzte Mal zusammen "Wetten, dass...?" Am 6. November stehen beide beim Revival wieder zusammen auf der Bühne.

dpa/Jörg Koch

Nürnberg. Thomas Gottschalk moderiert am Samstag, 6. November noch einmal die Kult-Show "Wetten, dass...?" im ZDF. Die Gästeliste kann sich sehen lassen. Und eine Baggerwette ist auch wieder dabei.

Die Sonderausgabe des ZDF-Showklassikers "Wetten, dass..?" knüpft mit ihrer Gästeliste an große Glanzzeiten an - unter anderem werden Helene Fischer, ABBA und Udo Lindenberg erwartet. Das gab das ZDF am Donnerstag in Mainz bekannt. Die Sams