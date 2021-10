MTV feiert die Europe Music Awards in Ungarn

Eine Trophäe der MTV Europe Music Awards (EMA).

Frank Rumpenhorst/dpa

Berlin/Budapest. MTV will im November wieder Trophäen an herausragende Künstlerinnen und Künstler vergeben - in Präsenz. Vergangenes Jahr war das wegen Corona nur virtuell möglich.

Nach einer virtuellen Party 2020 in der Corona-Krise feiert der Musiksender MTV die Europe Music Awards (EMA) 2021 wieder im echten Leben und hat sich dafür Ungarn ausgesucht.Die Verleihung der EMA-Trophäen wird am 14. November live aus der