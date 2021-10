Julian Reichelt, "Bild"-Chefredakteur, ist seinen Job nach vier Jahren los.

dpa/Bernd von Jutrczenka

München/Berlin. Der Medienkonzern Axel Springer hat mit sofortiger Wirkung "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt von seinen Aufgaben entbunden. Grund sei dessen Fehlverhalten. Ein Nachfolger steht bereits fest.

Nachdem in der "New York Times" Recherchen veröffentlicht wurden, die "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt (41) belasten, trennt sich der Springer-Verlag von ihm – diesmal endgültig. Nachfolger an der Spitze von Deutschlands größter un