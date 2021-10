Die Schlagzeugerin Eva Klesse erhält den SWR Jazzpreis 2021.

Sally Lazic/SWR/dpa

Ludwigshafen am Rhein. Die Schlagzeugerin mag seltsame Geschichten, heißt es in der Würdigung. Mit ihrem Instrument, das längst nicht mehr nur „Rhythmusknecht“ ist, webt sie eigene Farben in den Soundteppich.

Klänge, Melodien, Emotionen - die Schlagzeugerin Eva Klesse liebt das musikalische Gesamterlebnis, das Miteinander im Sound. Am kommenden Montag erhält die Professorin an der Musik-, Theater- und Medienhochschule Hannover den SWR-Jazzpreis.