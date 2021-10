Der Horizont so weit: Marteria.

Stefan Sauer/dpa

Berlin. Mitreißende Party-Hymnen - aber auch altbekannte Melancholie. Das neue Album „5. Dimension“ von Marteria knüpft an die Anfänge des Rappers an.

Marteria hat sich wiedergefunden - in der „5. Dimension“. So heißt sein neues Album, das in vielerlei Hinsicht den Bogen zum Frühwerk des Rappers schlägt.Es höre sich nach den Wurzeln an, sagt der 38-Jährige selbst. „Zwischendurch habe ich