HBO Max soll nach Deutschland voraussichtlich im Jahr 2025 oder im Jahr 2026 kommen.

Imago Images/Soumyabrata Roy

Hamburg. Netflix könnte Konkurrenz bekommen. Am 26. Oktober bietet HBO Max erstmalig sein Programm in einigen Ländern Europas an. Wann der Streamingdienst auch für Kunden in Deutschland verfügbar ist.

HBO Max startete im Jahr 2020 in den USA und expandierte anschließend nach Lateinamerika und in die Karibik. Nun soll die Streamingplattform auch nach Europa kommen: Ab dem 26. Oktober ist der Dienst für Kunden in Schweden, Dänemark, Norweg