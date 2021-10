Neue Single „Easy On Me“: Adele fühlt sich „sehr bereit“

Neuer Look: Adele ist wieder da.

Simon Emmett/Columbia Records/PA Media/dpa

London. Nach langer Pause meldet sich die britische Sängerin zurück. Ihre Fans freuen sich. Sie selbst sagt, dass es ihr gut gehe.

Superstar Adele (33) hat sich sehr zufrieden mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single „Easy On Me“ gezeigt. „Ich fühle mich gut, ich fühle mich sehr bereit“, sagte die Sängerin am Freitag dem Sender BBC Radio 2. In der Nacht hatte die Br