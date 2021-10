Moderatorin Melissa Khalaj ersetzt Luke Mockridge in der Sat.1-Show "All Together Now".

imago images/Horst Galuschka

München. Erst stärkte Sat.1 seinem Star Luke Mockridge lange den Rücken. Nun setzt der Sender für seine neue Show "All Together Now" lieber auf Melissa Khalaj.

Der in eine Missbrauchsaffäre verwickelte TV-Moderator und Comedian Luke Mockridge verliert eine weitere Anstellung: Die Sat.1-Show "All Together Now" wird an seiner Stelle Melissa Khalaj moderieren. Das berichtete die 32-Jährige am Montag