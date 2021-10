Alice Merton in Aktion.

Hendrik Schmidt/dpa

Bad Vilbel. Die süße Liebe in Rosarot? Liebeslieder sind nichts für die Musikerin Alice Merton. Sie mag eher „Heartbreak-Songs“.

Die Musikerin Alice Merton singt lieber über Herzschmerz als über die Liebe selbst. „Ich könnte nie ein Lied schreiben: "Hey ich lieb dich so sehr, alles ist so schön"“, sagte sie am Sonntag in einem Interview des privaten Radiosenders Hit