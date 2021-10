Hollywood-Star Jake Gyllenhaal kennen viele aus Filmen wie „Brokeback Mountain“ und „Spider-Man: Far From Home“.

Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Los Angeles. Hollywood-Schauspieler Jake Gyllenhaal wird in seinem nächsten Film zum Superhelden „John Prophet“. Als Supersoldat ist er auf der Suche nach seiner nächsten Mission.

Hollywood-Star Jake Gyllenhaal (40, „Brokeback Mountain“, „Spider-Man: Far From Home“) wird als „John Prophet“ zum Superhelden in einer Comicbuch-Verfilmung. Diese Geschichte werde in der Comic-Welt als packender, emotionaler und visuell be