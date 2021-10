Daniel Craig als James Bond und Ana de Armas als Paloma in einer Szene des Films "James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben".

Nicola Dove/Universal Pictures/dpa

London. „Keine Zeit zu sterben“ könnte das erhoffte Comeback des Kinos einläuten: Der neue Bond legt einen rekordverdächtigen Kinostart hin.

In den ersten drei Tagen nach seinem Kinostart hat der neue James Bond-Film in Großbritannien und Irland bereits Rekorde gebrochen. „Keine Zeit zu sterben“ spülte binnen drei Tagen 25 Millionen Pfund (umgerechnet gut 29 Mio. Euro) in die do