Die Schauspielerin Susan Sarandon wird 75

Los Angeles. Sie singt in der „Rocky Horror Picture Show“, in „Thelma & Louise“ gibt sie Vollgas. Als Nonne in einem Todesstrafen-Drama holt Susan Sarandon den Oscar. Mit 75 sieht sie sich als Mutter, Aktivistin und Schauspielerin.

Die Schlussszene von „Thelma „& Louise“ ist unvergesslich: Auf der Flucht vor der Polizei fahren die beiden Freundinnen am Grand Canyon mit ihrem Ford Thunderbird in den Abgrund. Für Susan Sarandon und Geena Davis, die beiden Hauptdarst