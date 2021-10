Daniel Craig, Schauspieler aus Großbritannien, bei der Weltpremiere des neuen James Bond Films „No Time to die“ in London. Craig (53) soll auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette verewigt werden.

Matt Dunham/AP/dpa

Los Angeles. Pünktlich zum Start des 25. James-Bond-Films darf Daniel Craig sich über einen weiteren Höhepunkt seiner Karriere freuen: Der Bond-Darsteller wird auf dem berühmten „Walk of Fame“ verewigt.

Bond-Darsteller Daniel Craig (53) soll auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette verewigt werden. Dies gaben die Betreiber der Touristenmeile am Freitag in Los Angeles bekannt. Am kommenden Mittwoch (6. Oktober) soll der briti