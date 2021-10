Sänger Alejandro Sanz mit Stern in Hollywood gefeiert

Der spanische Musiker Alejandro Sanz auf dem Walk of Fame in Los Angeles. Der 52-Jährige enthüllte am Freitag eine Sternenplakette mit seinem Namen im Herzen von Hollywood.

Chris Pizzello/Invision/dpa

Los Angeles. In den 1990er Jahren wurde er durch seine von Flamenco und Pop beeinflussten Stücke in Spanien bekannt. Alejandro Sanz stieg zum Weltstar auf - nun ist er in Hollywood mit einem Stern verewigt.

Der spanische Sänger Alejandro Sanz („Corazón parti'o“) hat nun in Hollywood einen Ehrenplatz. Der 52-Jährige enthüllte am Freitag eine Sternenplakette auf dem „Walk of Fame“ im Herzen von Hollywood.Als kleiner Junge habe er von vielen Ding