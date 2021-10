Der Akademiechef Ulrich Matthes eröffnet die Preisverleihung in Berlin.

Soeren Stache/dpa

Berlin. Nach anderthalb Jahren Pandemie wird der Deutsche Filmpreis erstmals wieder vor großem Publikum verliehen. Akademiechef Ulrich Matthes erinnert anfangs an schwere Monate - und hat eine Botschaft.

Schauspieler Ulrich Matthes hat beim Deutschen Filmpreis zu mehr Gesprächsbereitschaft und Solidarität in der Gesellschaft aufgerufen. Der 62-Jährige eröffnete die Preisverleihung in Berlin - und nutzte eine „James Bond“-Anspielung. Sie all