Längst ein internationaler Star: Der Wiener Christoph Waltz ist aktuell als Bösewicht Blofeld im neuesten Bond-Film "Keine Zeit zum Sterben" zu sehen

Osnabrück. Über Nacht ein Superstar: Zum 65. Geburtstag von Christoph Waltz spendiert Arte dem österreichischen Schauspieler einen Themenabend. Wie Christopher Waltz zum internationalen Star wurde.

Am 20. Mai 2009 erlebte das Premierenpublikum in Cannes die Geburt eines neuen Weltstars. Und dass obwohl der Betreffende da bereits 52 Jahre alt und seit 32 Jahren in Film, Fernsehen und Theater präsent war. Sein Name: Christoph Waltz.