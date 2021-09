Til Schweiger verfilmt „Das Café am Rande der Welt“

Til Schweiger, Schauspieler.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Potsdam. Til Schweiger bekommt für die Verfilmung des Bestsellers eine Förderung vom Medienboard Berlin-Brandenburg. Neben Schweiger werden auch Tim Oliver Schultz und Paula Kalenberg zu sehen sein.

Til Schweiger (57) verfilmt den Bestseller „Das Café am Rande der Welt“. Wie das Medienboard Berlin-Brandenburg am Donnerstag weiter mitteilte, wird die Produktion mit 800.000 Euro gefördert. In John Streleckys „Erzählung über den Sinn des