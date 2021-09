Universität bietet Kurs über Drake und The Weeknd an

Drake hat kürlich einen Chartrekord aufgestellt. Gleich neun Songs seines neuen Albums „Certified Lover Boy“ haben es in die Top Ten der US-Singlecharts geschafft.

Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Toronto. Sie wurden beide in Toronto geboren: Drake und The Weeknd. Leben und Werk dieser Superstars lassen sich jetzt an einer Uni in Kanada intensiv studieren.

Die Rapper Drake (34) und The Weeknd (31) kommen auf den Lehrplan einer kanadischen Universität.Studenten der Ryerson University in der ostkanadischen Metropole Toronto können ab Januar den Kurs „Deconstructing Drake & The Weeknd“ bei P