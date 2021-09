Ed Sheeran tritt in Paris bei „Global Citizen Live“ auf.

Jamie Carter/Hmv/PA Media/dpa

Paris. Sie wollen Geld für aktuelle Probleme in der Welt sammeln und holen dafür die ganz großen Musikstars auf die Bühne. Am Samstag startet das Global Citizen Live in Paris. Auch in anderen Städten steigen Konzerte.

Konzerte von Los Angeles bis Mumbai und mit etlichen Größen aus der Musikszene: mit diesem Aufgebot will das Global Citizen Live am Wochenende Gelder für die Umwelt und gegen Armut sammeln. Fans, Engagierte und die Künstlerinnen und Künstle