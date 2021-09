Claus-Erich Boetzkes hört nach 26 Jahren als Nachrichtensprecher bei der Tagesschau auf.

dpa/Thorsten Jander

Hamburg. 26 Jahre lang moderierte Claus-Erich Boetzkes die Tagesschau in der ARD. Er führte besonnen und professionell am 11. September 2001 nach den Anschlägen in den USA durch die 20-Uhr-Tagesschau.

Erneut verliert die ARD einen bekannten Nachrichtensprecher. Claus-Erich Boetzkes geht mit 65 Jahren am Ende des Jahres in den Ruhestand. Seine Nachfolger stehen bereits fest. Boetzkes war seit Beginn der 1990er-Jahre bei der ARD und m