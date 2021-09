Melvin Van Peebles, US-Regisseur, Bühnenautor und Musiker (2008).

Evan Agostini/AGOEV/AP/dpa

New York. Er galt als „Godfather des modernen schwarzen Kinos“. Jetzt ist der Regisseur, Bühnenautor und Musiker gestorben. Er wurde 89 Jahre alt.

Der US-Regisseur, Bühnenautor und Musiker Melvin van Peebles, auch „Godfather des modernen schwarzen Kinos“ genannt, ist tot.Er sei am Dienstagabend in New York im Alter von 89 Jahren gestorben, hieß es in einer am Mittwoch (Ortszeit) im Au