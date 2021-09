Reeperbahn-Festival trotzt Corona in Hamburg

Die Berliner Band Kadavar steht beim Reeperbahn-Festival auf der Arte Concert Stage. Das Reeperbahn-Festival ist ein großes Clubfestival mit Konzerten, Nachwuchsförderung und einer Fachkonferenz der Musik- und Digitalwirtschaft.

Axel Heimken/dpa

Hamburg. Die Vorfreude auf Live-Musik liegt bei der Eröffnung des Hamburger Reeperbahn-Festivals spürbar in der Luft. Es soll ein Zeichen für den Aufbruch sein. Der erste Abend ist bereits vielversprechend.

Ein bisschen fühlt es sich an wie Anfang 2020 - also wie in Vor-Corona-Zeiten: endlich wieder laute Musik und vergnügte Gesichter auf dem Kiez, endlich wieder Club-Hopping.Und dann sorgte beim Hamburger Reeperbahn-Festival die britische Mus