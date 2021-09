Wolfgang Petry meldet sich mit 70 zurück.

Manfred Esser/Sony Music/dpa

Köln. „Waaaaahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle?“: Wolfgang Petry hat Schlager gesungen, die nahezu jeder kennt - und hat seinen Fans zugleich auch immer Rätsel aufgegeben. Nun wird „Wolle“ 70 Jahre alt. Auf einem neuen Album gibt er ein paar Antworten.

Wolfgang Petry hat in seinem Leben vieles gegeben, aber nicht sein letztes Hemd. Plötzlich steht er wieder da, in der alten Pracht, wenn man das so nennen will.Die Haare ergraut, aber lang, die Jeans verwaschen. Und vor allem: im gemütliche