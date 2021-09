"Sex and the City"-Star Willie Garson mit nur 57 Jahren gestorben

Der Schauspieler Willie Garson ist im Alter von 57 Jahren verstorben.

dpa/Uncredited/HBO via AP

Los Angeles. Als Carries bester Freund Stanford wurde er weltbekannt: Der "Sex and the City"-Darsteller Willie Garson ist mit 57 Jahren gestorben.

Der US-Schauspieler Willie Garson - bekannt als Stanford aus "Sex and the City" - ist tot. Garson starb am Dienstag im Alter von 57 Jahren, wie zahlreiche US-Medien unter Berufung auf den US-Sender HBO sowie Garsons Familie berichteten.Gars