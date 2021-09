Schach hilft ihm, nicht den Verstand zu verlieren: Oliver Masucci als Josef Bartok.

Julia Terjung/Studiocanal/Walker + Worm Film/dpa

Berlin. In den letzten Jahren hat sich Oliver Masucci immer mehr in die erste Reihe gespielt. In „Schachnovelle“ zeigt er sein ganzes Können.

Mario Adorf, Curd Jürgens und andere Darsteller waren 1960 in einer Adaption der berühmten „Schachnovelle“ von Stefan Zweig zu sehen.Es hat etwas gedauert, aber nun gibt es eine weitere Kino-Adaption des schmalen Buchs rund um einen einstig