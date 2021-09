Emmy-Verleihung: "The Crown" als beste Drama-Serie ausgezeichnet

Josh O'Connor, Gewinner des Preises für den herausragenden Hauptdarsteller in einer Dramaserie für "The Crown".

Chris Pizzello/dpa

Los Angeles. Die Netflix-Serie "The Crown" räumt gleich mehrere der begehrten US-Fernsehpreise ab. Auch eine Fußball-Serie von Apple TV+ bekam einen Emmy. Welche Serien noch überzeugt haben.

Die Netflix-Serie "The Crown" hat bei den begehrten Emmy Awards gleich mehrere Preise abgeräumt: Die Produktion über das britische Königshaus wurde am Sonntagabend bei der 73. Verleihung der US-Fernsehpreise in Los Angeles als beste Drama-S