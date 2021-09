Von Pop bis Soul, vom Schwarzwald bis nach Köln: Max Mutzke.

Gerald Matzka/dpa

Berlin. Nach drei Jahren bringt Sänger Max Mutzke ein neues Album heraus, erstmals ganz auf Deutsch. Mit dabei auch eine Liebeserklärung an eine deutsche Stadt.

So nah hat Max Mutzke seine Fans wohl mit seiner Musik nie an sich herankommen lassen: Seine große Liebe, der eigene Tod und ganz viel politische Überzeugungen, all diese Themen verarbeitet der Sänger in seinem neuen Album „Wunschlos süchti