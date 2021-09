"Last One Laughing": Kurt Krömer frotzelt gegen Klaas Heufer-Umlauf

Moderator Klaas Heufer-Umlauf ist Teil der zweiten Staffel "Last One Laughing", die ab Oktober auf Amazon Prime Video laufen wird.

dpa/Felix Hörhager

München. Im Oktober startet die zweite Staffel "Last One Laughing" bei Amazon Prime Video. In der neuen Staffel haut Komiker Kurt Krömer einen Spruch nach dem anderen raus – und zwar mehrmals auf Kosten von Klaas Heufer-Umlauf.

Die zweite Staffel der Comedy-Show "Last One Laughing" startet in zwei Wochen auf Amazon Prime Video. Auch dieses Mal sind wieder zehn Stars der deutschen Comedy-Elite dabei, unter anderem Anke Engelke, Tommi Schmitt, Klaas Heufer-Umlauf un