Zweite Staffel "Last One Laughing": Wann es losgeht und wer dabei ist

Der Cast für die neue Staffel "Last One Laughing" bei Amazon Video. Zehn deutsche Comedians müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen, dürfen selbst aber nicht schmunzeln.

Frank Zauritz/Amazon

München. Bastian Pastewka, Tommi Schmitt und acht weitere Comedians gehören zur zweiten Staffel "LOL: Last One Laughing". Ab Oktober geht es auf Amazon Prime Video los. Hier lesen Sie alle Infos zur erfolgreichen Comedy-Show.

Die zweite Staffel der erfolgreichen Serie "Last One Laughing" startet am 1. Oktober auf Amazon Prime Video. Zuvor können Fans bereits am 23. September in ausgewählten Kinos die ersten beiden Folgen schauen. Die erste Staffel war erst