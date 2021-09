Luna Wedler als Maxi und Jannis Niewöhner als Karl in einer Szene des Films „Je suis Karl“.

Sammy Hart/Pandora Film/dpa

Berlin. Nach „Bad Banks“ und „The Crown“ nimmt sich Regisseur Christian Schwochow jetzt der rechtsextremen Szene an. Sein neuer Film „Je suis Karl“ wurde hoch gelobt und soll vor aktuellen Entwicklungen warnen.

Plötzlich ist im Leben von Maxi nichts mehr wie es war. Ein Anschlag in Berlin stürzt die Schülerin (Luna Wedler) und ihren Vater (Milan Peschel) in eine tiefe Krise. So beginnt das Drama „Je suis Karl“. Der Film erzählt davon, wie Rechtsex