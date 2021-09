46. Filmfestival in Toronto mit Stars und Publikum

Das Logo des Toronto International Film Festival (TIFF). Das Filmfest kehrt in die Kinosäle zurück.

Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Toronto. Das Filmfest in Toronto kehrt in die Kinosäle zurück. Filmfans in der kanadischen Metropole freuen sich auf die Ankunft von Stars und Regisseuren.

Nachdem die Filmfeste in Cannes und Venedig in diesem Sommer bereits eine Wiederbelebung der Filmbranche eingeleitet haben, zieht das 46. Toronto International Film Festival (TIFF) in Kanada nach. Stars und Regisseure kehren ab Donnerstag n