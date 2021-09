Cate Blanchett bei Dreharbeiten in der Dresdner Philharmonie

Schauspieler Cate Blanchett nimmt an einem Gespräch der Berlinale Sektion Talents im HAU 1 teil. )

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden. Cate Blachett gibt die Chefdirigentin in „TÀR“ von Todd Fields. Auch Nina Hoss und Noémie Merlant sind bei den Dreharbeiten dabei.

Die zweifache Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett (52) kommt zu Dreharbeiten in die Dresdner Philharmonie. In dem Streifen „TÁR“ von Todd Fields verkörpere sie eine Chefdirigentin, teilte die Philharmonie am Dienstag mit. Teil des Films sind