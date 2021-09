Das Paar ließ sich 2018 in der Nähe eines Pferdestalls trauen.

Regina Wagner / imago images

Los Angeles. Nach drei Jahren Ehe ist es aus – Kaley Cuoco und ihr Ehemann Karl Cook lassen sich scheiden. Um ihr Vermögen muss sich die Schauspielerin allerdings keine Sorgen machen.

Die Schauspielerin Kaley Cuoco und ihr Ehemann Karl Cook erklärten am Freitag in einer exklusiven Bekanntmachung in "People", dass sich das Paar scheiden lässt. Die Scheidung war zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits eingereicht. "Trotz unse