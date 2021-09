"The Wire"-Schauspieler Michael K. Williams wurde tot in einer New Yorker Wohnung gefunden.

Robyn Beck/AFP

New York. Michael K. Williams spielte Omar Little in der Erfolgsserie "The Wire". Der Schauspieler wurde tot in einer New Yorker Wohnung gefunden. Er starb mutmaßlich an einer Überdosis Heroin.

US-Schauspieler Michael K. Williams, der für seine Rolle als Omar in der Serie "The Wire" bekannt wurde, ist gestorben. Die Polizei fand den 54-Jährigen am Montag tot in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Brooklyn, wie die Polizei der D