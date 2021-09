Dwayne "The Rock" Johnson hat einen Doppelgänger

Dwayne Johnson kennt man aus Filmen wie "Baywatch" oder "Jumanji". Nun wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem ein Polizist ihm zum Verwechseln ähnlich sieht.

Ralf Mueller/imago images

Morgan County. Der eine kämpft in Filmen für die Gerechtigkeit, der andere tut es wirklich. Dwayne "The Rock" Johnson hat einen Doppelgänger und der arbeitet nicht als Stuntdouble.

Wenn Dwayne "The Rock" Johnson in "Baywatch" heldenhaft in die Wellen springt, um einen Windsurfer vor dem Tod zu bewahren und währenddessen eine Drogenbaronin ans Messer liefert, begeistert er damit viele Zuschauer. Doch diese Heldentaten