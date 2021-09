Mit 21 Jahren war Justin Bieber zuletzt bei den MTV Video Music Awards.

Yui Mok/PA Wire/dpa

New York/Los Angeles. Popstar Justin Bieber ist dieses Jahr bei der Verleihung der MTV Video Music Awards in New York dabei. Mit sieben Nominierungen hat er gute Chancen, auch eine der begehrten Trophäen zu gewinnen.

Mit 21 Jahren war Justin Bieber zuletzt bei den MTV Video Music Awards aufgetreten. 2015 feuerte der Popstar mit dem Song „What Do You Mean?“ bei der Gala an. Nun ist der Kanadier wieder dabei, wenn am 12. September in New York die begehrte