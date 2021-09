Lazaro Dubrocq (25), Sohn kubanischer Einwanderer, ernährt als Ingenieur seine ganze Familie. Einige seiner Kollegen unterstützen den Bau der Mauer zu Mexiko.

Osnabrück. Die Reportage „Die Klasse von 9/11“ (Arte) zeigt, was aus den Schülern wurde, die am 11. September 2001 Präsident George W. Bush zu Besuch hatten.

Am 11. September 2001 schaute die Welt nicht nur auf New York City, wo das World Trade Center von den Terroranschlägen getroffen wurde. Unvermittelt rückte auch die Kleinstadt Sarasota in Florida in den Mittelpunkt des m