Helene Fischer kündigt neues Album an: „Rausch“

Die Sängerin Helene Fischer kündigt auf Instagram ihr Album „Rausch“ an.

Philipp von Ditfurth/dpa

Berlin. Die Sängerin hat an neuen Songs gearbeitet. Anfang August schon stellte sie eine neue Single vor, im Herbst soll nun mehr erscheinen.

Die Pop-Sängerin Helene Fischer hat ein neues Album für den Herbst angekündigt. „Rausch“ soll am 15. Oktober erscheinen, wie die 37-Jährige am Freitag auf Instagram ankündigte.„Ich fühle mich wie im Rausch...“, so könnte man die letzten Mon