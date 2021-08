Die deutsche Sängerin Sarah Connor will Depressiven Mut machen.

Berlin. Die Sängerin und Songschreiberin widmet sich immer wieder auch ernsten Themen. Mit ihrem Song „Stark“ will sie depressiven Menschen Trost spenden und Hoffnung machen.

Sarah Connor (41) will mit einem Song über Depressionen Erkrankten und deren Angehörigen Hoffnung machen. „Ich habe mein ganzes Leben schon mit Depressionen zu tun. In jeglichen Beziehungen und Formen“, schrieb die Sängerin am Donnerstag au