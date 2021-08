Jake Gyllenhaal ist als Produzent mit seiner Firma Nine Stories an Bord.

Alessandra Tarantino/AP/dpa

Los Angeles. Der Thriller handelt von einer postapokalyptischen Welt, in der eine Stadt von einer fremden Macht eingenommen wurde. Als Vorlage dient die gleichnamige Science-Fiction-Serie.

Hollywood-Star Jake Gyllenhaal (40, „Brokeback Mountain“, „Spider-Man: Far From Home“) will als Produzent und Hauptdarsteller den Thriller „Oblivion Song“ verfilmen.Seine Firma Nine Stories veröffentlichte auf Instagram einen entsprechenden