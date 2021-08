Benedict Cumberbatch als Doctor Strange (l) und Tom Holland als Peter Parker/Spider-Man in einer Szene aus „Spider-Man: No Way Home“.

Courtesy Of Sony Pictures/2021 MARVEL/dpa

Los Angeles. Der Trailer von „Spider-Man: No Way Home“ zeigt New York im Chaos und viele bekannte Gesichter.

Bösewichte aus der Vergangenheit und Hochhäuser, die sich verbiegen: In dem ersten Trailer zum dritten Teil der „Spider-Man“-Reihe mit dem britischen Schauspieler Tom Holland versinkt New York City im Chaos. Der Trailer, der am Montag veröf