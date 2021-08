Kool & The Gang: Gute-Laune-Musik mit trauriger Note

Der Mitbegründer der US-Funkband Kool & The Gang, Dennis Thomas, starb kurz vor dem Erscheinen des neuen Albums.

Joe Gill/The Express-Times/AP/dpa

Berlin. Der Sound kommt so tanzbar und gut gelaunt daher wie schon in den 70ern - die jüngste Entwicklung von Kool & The Gang ist jedoch traurig. Ihr Comeback wird vom Tod zweier Mitglieder überschattet.

„Perfect Union“, also „perfekte Einheit“, heißt das neue Studioalbum der Soul-Veteranen Kool & The Gang, es ist ihr erstes seit vielen Jahren. Dass die Einheit durch den Tod zweier Mitbegründer zuletzt gesprengt wurde, gibt diesem Comeb