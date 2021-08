Die Everly Brothers, Phil Everly (l) und Bruder Don (r) im Dezember 1970 in Las Vegas.

Las Vegas News Bureau/LAS VEGAS NEWS BUREAU ARCHIVES/dpa

Nashville. US-Sänger Don Everly von den Everly Brothers ist tot.

Er starb am Samstag im Alter von 84 Jahren, wie sein Team auf der Instagram-Seite des Duos bekanntgab.Die Everly Brothers feierten mit Hits wie „Bye, Bye Love“, „Wake Up, Little Susie“ und „All I Have To Do Is Dream“ große Erfolge. Dons Br