Morgan Freeman bei der Premiere des Films „Angel Has Fallen“ in Los Angeles. Der Oscar-Preisträger lässt sich mit 84 Jahren auf einen Action-Thriller ein.

Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles. Morgan Freeman gehört zu den ganz Großen in Hollywood. Jetzt spielt der 84-jährige Oscar-Preisträger einen Professor und Anthropologen, der an der Seite eines Detektivs einem Serienkiller nachjagt.

Oscar-Preisträger Morgan Freeman („Million Dollar Baby“) lässt sich mit 84 Jahren auf einen Action-Thriller ein. Hollywoods Altstar soll in dem Film „Muti“ an der Seite von US-Schauspieler Cole Hauser (46, „Olympus Has Fallen – Die Welt in