Ryder und sein Rettungsteam.

-/Paramount Pictures/Spin M/dpa

Berlin. Die Hundewelpen aus „Paw Patrol“ sind aus den Kinderzimmern vieler Familien nicht mehr wegzudenken. Nun kommen sie ins Kino.

Chase, Ryder, Marshall, Rocky: Vielleicht wird man diese Namen in den kommenden Wochen noch häufiger auf hiesigen Spielplätzen und in unseren Kitas vernehmen.Die Vorfreude in manch einem Kinderzimmer dürfte jedenfalls groß sein, „Paw Patrol