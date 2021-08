Zhenia (Alec Utgoff) hat eine besondere Gabe.

Jaroslaw Sosinski/Lava Films/MatchFactoryProductions/dpa

Berlin. Es beginnt mit rätselhaften Szenen. Zhenia, der Masseur, scheint magische Hände zu haben. Als Retter wird er verehrt. Was macht diesen Mann so besonders?

Was für eine Wohltat eine Massage sein kann! Wenn sich die Finger sanft in die Muskeln drücken und jede noch so hartnäckige Verspannung lösen. Auch Zhenia, die Hauptfigur in „Der Masseur“, scheint besonders begabt zu sein. Zumindest können