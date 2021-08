Metallica spenden Einnahmen aus Charity-Single an Flutopfer

„Enter Sandman“ ist einer der bekanntesten Songs von Metallica.

Sven Hoppe/dpa

Berlin. Mit ihrer Stiftung All Within My Hands Foundation spenden Metallica schon seit vielen Jahren für wohltätige Zwecke. Jetzt sollen auch die Opfer der Flutkatastrophe Unterstützung erhalten.

Die US-Band Metallica will die Einnahmen aus einer Neuveröffentlichung des Kult-Songs „Enter Sandman“ an die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen spenden.Das bestätigte eine Sprecherin der Plattenfirma Univer