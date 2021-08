Angela Merkel hat am Montag einen Termin im Berliner „Delphi-Filmpalast“.

Christian Mang/Reuters/Pool/dpa

Berlin. „Die Unbeugsamen“ - eine Dokumentation über Frauen in der Politik. Die will sich auch Angela Merkel ansehen.

Zur Premiere des Dokumentarfilms „Die Unbeugsamen“ wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag im „Delphi-Filmpalast“ in Berlin erwartet, wo sie auch ein Grußwort sprechen soll. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert in der